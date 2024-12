In Nigeria più di 30 bambini sono morti nella calca che si è creata a una fiera

Mercoledì a Ibadan, in Nigeria, diversi bambini sono morti nella calca che si è creata in una fiera organizzata per la fine dell’anno: secondo quanto detto dalla polizia, i morti sono 35 e 6 persone sono rimaste ferite. L’evento era stato organizzato prevedendo un’affluenza di 5mila persone (bambini sotto i 10 anni), ma secondo i testimoni già prima dell’inizio si era radunata una folla molto più grande.

Quando sono state aperte le porte dell’evento, molte persone sono state schiacciate mentre stavano cercando di entrare. Ai partecipanti era stata promessa l’opportunità di vincere borse di studio e altri premi. La fiera era stata promossa da una radio locale e da Naomi Silekunola, l’ex moglie di un re tradizionale locale che gestisce un’associazione di beneficenza per donne e bambini e si definisce una «regina/profetessa» islamica.