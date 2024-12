Sono stati cancellati e dirottati alcuni voli a causa della nebbia all’aeroporto di Catania

Sabato mattina nella zona dell’aeroporto internazionale di Catania “Vincenzo Bellini” è scesa una nebbia tanto fitta da interferire con il traffico aereo. La società che gestisce i servizi a terra dell’aeroporto ha pubblicato un comunicato in cui dice che «a causa di banchi consistenti di nebbia a Catania alcuni voli sono stati cancellati e potrebbero verificarsi eventuali altre cancellazioni o dirottamenti». Almeno cinque voli Ryanair in arrivo da Roma, Malta, Pisa, Bergamo e Bologna sono stati dirottati sull’aeroporto di Palermo, e quasi tutti i voli in partenza sono stati ritardati. La direzione dell’aeroporto consiglia ai passeggeri di contattare le compagnie aeree per avere maggiori informazioni.