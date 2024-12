I giornali di oggi si occupano in apertura di molte notizie diverse: qualche giornale apre sul naufragio di un’imbarcazione di persone migranti al largo di Lampedusa da cui si è salvata solo una bambina undicenne, il Corriere della Sera titola su possibili modifiche alle norme europee per il settore automobilistico, e la Stampa intervista l’Alta rappresentante per la Politica estera dell’Unione Europea Kallas. Il Messaggero si occupa della richiesta di riduzione dei tassi di interesse del presidente di Confindustria Orsini, il Giornale della denuncia dell’ex ministro della Cultura Sangiuliano alla trasmissione Report, il Manifesto della discussione al Senato sul “decreto sicurezza”, la Verità della cancellazione delle multe a chi non si è vaccinato contro il Covid, e Libero della condanna dello scrittore Caffo. I giornali sportivi commentano le partite di calcio di ieri sera delle squadre italiane in Champions League, con le vittorie di Juventus e Milan e il pareggio del Bologna.