BuzzFeed ha raggiunto un accordo per vendere la società che produce “Hot Ones”, una serie su YouTube di grande successo, per 82,5 milioni di dollari

Giovedì il grande gruppo mediatico statunitense BuzzFeed ha detto di aver raggiunto un accordo per vendere First We Feast, la società che produce Hot Ones, una serie YouTube di grande successo in cui il conduttore intervista celebrità mentre mangiano alette di pollo con salse sempre più piccanti, dinamica che spesso produce reazioni spontanee e divertenti.

L’accordo prevede la cessione per 82,5 milioni di dollari a un consorzio di investitori guidato da una società di Soros Fund Management: tra questi ci sono Sean Evans, il conduttore del programma, e Chris Schonberger, il fondatore di First We Feast. Dell’operazione si parlava da tempo perché, nonostante il successo, il futuro della serie era assai incerto proprio a causa dei problemi di BuzzFeed, sito di informazione e intrattenimento che negli anni Dieci ha avuto una grossa crescita ma è poi entrato in crisi. BuzzFeed puntava a vendere First We Feast (e quindi Hot Ones) per risanare il proprio bilancio e ripagare i debiti, che ammontano a circa 124 milioni di dollari.

