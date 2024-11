L’atleta olimpionico italiano Antonino Pizzolato è imputato per violenza sessuale di gruppo aggravata

L’italiano Antonino Pizzolato, 28 anni, che ad agosto ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel sollevamento pesi, è imputato insieme ad altre tre persone in un processo a Trapani per violenza sessuale di gruppo aggravata. Il processo è iniziato il 5 febbraio, dunque Pizzolato ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi già da imputato, ma la notizia del rinvio a giudizio non era nota finora.

Lo stupro di una ragazza finlandese sarebbe avvenuto nel luglio del 2022 a Trapani. Secondo l’accusa quella sera i quattro imputati e la ragazza, che era con due amiche, si sarebbero conosciuti in un ristorante e sarebbero poi andati a ballare in un locale sulla spiaggia. Dopo la serata, la ragazza sarebbe andata nel residence dove alloggiava uno dei quattro accusati. Lunedì in aula la ragazza ha raccontato di essersi addormentata nella stanza e poi di essersi svegliata mentre la stavano stuprando.

Nel 2018 Pizzolato era già stato squalificato per dieci mesi dalla Federazione italiana pesistica (FIPE) per minacce, intimidazioni, atti di prevaricazione nei confronti degli atleti più giovani al centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma.