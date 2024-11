Conan O’Brien sarà il presentatore della prossima cerimonia degli Oscar

L’ente che organizza la cerimonia dei premi Oscar, l’Academy of Motion Picture Arts and Science, ha annunciato che il presentatore della prossima edizione sarà Conan O’Brien, noto e apprezzato conduttore e comico statunitense, ma anche sceneggiatore e produttore. Per quasi trent’anni ha condotto alcuni dei più seguiti late night show, tipico formato di talk show della tv americana, prima sul network NBC e poi sulla tv via cavo TBS. All’inizio degli anni Novanta O’Brien era stato anche uno degli sceneggiatori della popolare serie di animazione I Simpson. La cerimonia degli Oscar che presenterà sarà la 97esima, e si terrà il 2 marzo 2025.