A Palau il presidente in carica ha vinto le elezioni per un secondo mandato, contro suo cognato

Nell’isola di Palau, che si trova nell’oceano Pacifico, circa 900 chilometri a est delle Filippine, è stato confermato per un secondo mandato il presidente uscente Surangel Whipps Jr., che alle elezioni presidenziali del 5 novembre ha battuto Thomas Remengesau Jr., suo cognato.

Palau è uno degli stati insulari più remoti del mondo ed è composto da più di 340 isole, in gran parte disabitate. Nonostante le sue piccole dimensioni, per via della sua posizione – a metà tra le Filippine e la base militare statunitense di Guam – ha comunque un ruolo piuttosto importante negli equilibri politici nel Sud-est asiatico. Il paese è infatti uno stretto alleato degli Stati Uniti ed è uno dei dodici stati che hanno relazioni diplomatiche con Taiwan, l’isola che di fatto è uno stato indipendente ma che la Cina rivendica come propria, e che è sostenuta dagli Stati Uniti.

