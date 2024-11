Un cittadino italiano è stato arrestato in Russia per possesso di hashish

Giovedì l’agenzia delle dogane russa ha detto che un cittadino italiano di 30 anni è stato arrestato perché sarebbe stato trovato in possesso di 170 grammi di hashish: se condannato rischia fino a venti anni di carcere. L’uomo, di cui non è stata diffusa l’identità, è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi (FSB) mentre cercava di entrare in Russia in moto venendo dalla Lettonia. L’hashish sarebbe stato trovato durante un’ispezione del mezzo.