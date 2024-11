Stamattina diversi quotidiani aprono con gli scontri fra manifestanti antifascisti e poliziotti a Bologna, a margine di una manifestazione neofascista: per i giornali di destra è soprattutto un’occasione per attaccare la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ieri si trovava in piazza a Bologna. I giornali sportivi commentano soprattutto la vittoria della Juventus nel derby di Serie A maschile contro il Torino.