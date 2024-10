In Messico 12 persone sono morte a causa di un’esplosione avvenuta in un’acciaieria

Mercoledì mattina 12 persone sono morte a causa di un’esplosione avvenuta in un’acciaieria nello stato di Tlaxcala, nel Messico centrale. Un’altra persona è stata ferita gravemente ed è stata ricoverata in ospedale. Tutte per persone coinvolte lavoravano nella fabbrica, che si trova nella città di Apizaco. Il direttore della protezione civile dello stato ha detto che l’esplosione è stata causata dal contatto fra l’acciaio fuso e l’acqua, forse a causa del crollo di un impianto per la fusione del metallo. La procura dello stato sta indagando per ricostruire gli eventi.