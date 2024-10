In Sicilia è stato dichiarato lo stato di emergenza per i danni delle forti piogge dei giorni scorsi

Lunedì la giunta della Regione Sicilia ha approvato la deliberazione dello stato di emergenza regionale per i danni causati dalle forti piogge degli ultimi giorni. La giunta ha stanziato 2,8 milioni di euro, che saranno prelevati dal Fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio regionale, per effettuare «interventi ritenuti indispensabili per rimuovere le situazioni di pericolo» nei luoghi più colpiti dalle piogge del 19 e del 20 ottobre. La giunta ha nominato commissario straordinario per l’emergenza il dirigente generale del dipartimento tecnico dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, Duilio Alongi.