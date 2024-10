L’ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch è stato arrestato con l’accusa di sfruttamento e abusi sessuali

Martedì in Florida, negli Stati Uniti, è stato arrestato Mike Jeffries, l’ex amministratore delegato del noto marchio di abbigliamento statunitense Abercrombie & Fitch. Jeffries era indagato da mesi per una serie di accuse di sfruttamento e abusi sessuali, rese pubbliche per la prima volta da un’inchiesta di BBC nel 2023. Secondo l’inchiesta, pubblicata un anno fa, Jeffries e il suo compagno Matthew Smith – anche lui indagato dall’FBI – nel corso degli anni avrebbero organizzato diversi eventi promozionali nelle loro case e in vari hotel di lusso col fine di reclutare uomini per fini sessuali attraverso un intermediario. Questi uomini sarebbero poi stati costretti a fare sesso con lui e altre persone. Anche Smith e l’intermediario in questione sono stati arrestati martedì.

Jeffries ha 79 anni ed è stato il capo di Abercrombie & Fitch dal 1992 al 2014, anni in cui contribuì al grande sviluppo della società e alla grande crescita della sua fama in tutto il mondo. In passato ha negato le accuse e né lui né il suo avvocato hanno rilasciato dichiarazioni relative al suo arresto.