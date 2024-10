In Giappone un uomo ha lanciato alcune bombe incendiarie contro la sede del partito di governo

Sabato a Tokyo un uomo di 49 anni ha tirato cinque piccole bombe incendiarie nella sede del Partito Liberal Democratico, al governo in Giappone, ed è stato poi arrestato. L’attacco, i cui motivi non sono al momento chiari, non ha causato feriti. L’uomo è arrivato alla sede del partito poco prima delle sei e dopo aver lanciato le bombe ha provato a fuggire su un’auto che però è finita contro una barricata della polizia a 650 metri di distanza. A quel punto ha lanciato altri oggetti contro i poliziotti e poi ha provato a dare fuoco all’auto, prima di essere fermato.

Nonostante mantenga un’ampia maggioranza che dovrebbe essere confermata anche nelle prossime elezioni del 27 ottobre, il Partito Liberal Democratico ha attraversato un periodo complesso a causa di una serie di scandali su presunte irregolarità nella raccolta fondi.

