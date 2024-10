Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura alla morte di Yahya Sinwar, il capo di Hamas responsabile degli attacchi del 7 ottobre 2023, ucciso ieri in un’operazione militare dell’esercito israeliano nel sud della Striscia di Gaza. Qualche giornale rimane invece sui contenuti della prossima legge di bilancio, altri si occupano delle discussioni fra i paesi dell’Unione Europea sulla costruzione di centri per migranti fuori dal loro territorio sul modello di quelli costruiti dall’Italia in Albania, e il Manifesto apre sull’annuncio di uno sciopero dei lavoratori dell’industria automobilistica.