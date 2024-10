La Corea del Nord ha definito per la prima volta ufficialmente la Corea del Sud uno “stato ostile”

La Corea del Nord ha modificato la propria Costituzione inserendo un nuovo passaggio in cui definisce la Corea del Sud uno “stato ostile”. È la prima volta che la Corea del Sud viene definita ufficialmente un paese nemico da quella del Nord nella propria Costituzione. I due paesi sono divisi dal 1948 e almeno formalmente sono ancora in guerra: la guerra tra le due Coree, che fu combattuta tra il 1950 e il 1953, si concluse infatti con un armistizio a cui non fece mai seguito un trattato di pace.

La modifica della Costituzione era stata promessa dal dittatore nordcoreano Kim Jong Un ed è stata approvata di recente dal parlamento. La notizia segue giorni di grande tensione tra i due paesi: martedì la Corea del Sud aveva detto che quella del Nord aveva distrutto i tratti delle strade che collegavano i due paesi a ridosso del confine; la decisione sarebbe stata presa dal Nord per proteggersi meglio dal rischio di un’invasione, a causa delle esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti compiute regolarmente a sud del confine.