Un uomo è disperso nelle acque del Piave, in provincia di Venezia, a causa della piena del fiume

Da mercoledì mattina sono in corso le ricerche di un uomo che attorno alle 5:15 stava manovrando il ponte di barche tra Fossalta e Noventa di Piave, una trentina di chilometri a nord-est di Venezia. Secondo quanto riferito dai giornali locali Gianfranco Zamuner, 78 anni, stava sganciando la struttura provvisoria per accostarla alla riva in seguito alla piena del fiume provocata dalle piogge intense, e permettere così alle acque di scorrere liberamente: in quel momento però era scivolato e caduto in acqua. Alle operazioni di ricerca stanno partecipando sia i carabinieri che i vigili del fuoco, con sommozzatori e mezzi vari. Sempre in attesa del passaggio della piena la strada provinciale che collega Fossalta e Noventa di Piave era stata chiusa.