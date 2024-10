La notizia principale su quasi tutti i giornali di oggi sono le anticipazioni sulla prossima legge di bilancio del ministro dell’Economia Giorgetti, che intervenendo a un evento di Bloomberg ha detto che la manovra economica richiederà sacrifici per tutti, e la successiva precisazione, dopo la reazione negativa della Borsa, che la nuova tassazione riguarderà solo le grandi imprese. Qualche giornale titola invece sull’attesa per la reazione israeliana all’attacco missilistico iraniano di martedì scorso, che potrebbe avere come obiettivo gli impianti petroliferi in Iran, mentre il Fatto si occupa della vicenda Boccia-Sangiuliano, la Verità della commissione parlamentare sul Covid, e Libero della manifestazione di sabato per la Palestina a Roma vietata dalla questura.