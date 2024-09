Oltre mille voli sono stati cancellati in previsione dell’arrivo di un grosso uragano in Florida

Giovedì le compagnie aeree statunitensi hanno cancellato oltre mille voli in previsione dell’arrivo di un grosso uragano sulla Florida: è l’uragano Helene, uno dei più grandi dell’ultimo secolo. Il suo percorso lo porterà dal Golfo del Messico alla Florida, dove è atteso intorno alle 7 di sera (quando saranno le 2 di notte in Italia), per poi arrivare venerdì su Georgia e Alabama.

Secondo i meteorologi potrebbe provocare innalzamenti delle acque nelle zone costiere fino a sei metri ed essere accompagnato da venti molto forti, che potrebbero causare danni alla rete elettrica e «blackout per giorni, se non settimane». Gli abitanti delle zone costiere sono stati invitati a lasciare le proprie case e mettersi al sicuro. Vari aeroporti della Florida saranno chiusi: alle 12 ora locale erano stati cancellati 1.038 voli, mentre altri 1.672 subiranno ritardi.