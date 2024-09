Dal 2025 Adrian Newey, ex direttore tecnico della squadra di Formula 1 della Red Bull, passerà alla Aston Martin

L’ingegnere inglese Adrian Newey, ex direttore tecnico della squadra Red Bull e tra i progettisti di macchine di Formula 1 più famosi e vincenti di sempre, passerà alla squadra Aston Martin a partire dal 1° marzo 2025. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede del reparto corse dell’azienda a Silverstone, in Inghilterra, in presenza dello stesso Newey, del proprietario della squadra Lawrence Stroll e dei due piloti, Fernando Alonso e Lance Stroll (figlio di Lawrence).

Newey, che ha 65 anni e progetta macchine di Formula 1 fin dal 1988, è noto per aver contribuito con il suo lavoro alla vittoria di tredici campionati piloti (4 con la Williams, 2 con la McLaren e 7 con la Red Bull), 12 campionati costruttori e oltre 200 Gran Premi: più di qualsiasi altro progettista. A maggio, in un momento in cui molti ritenevano plausibile che potesse finire alla Ferrari, aveva lasciato il suo incarico di direttore tecnico della Red Bull, la squadra campione in carica e che fino a quel momento era considerata la più forte.

La durata del contratto che legherà Newey ad Aston Martin non è nota; secondo BBC sarà di cinque anni, per un valore stimato di circa 35,5 milioni di euro all’anno, inclusi bonus. Se confermato, questo valore renderebbe Newey – che è anche diventato azionista della Aston Martin – il quarto professionista più pagato in Formula 1 dopo il pilota olandese della Red Bull e campione del mondo Max Verstappen, il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton (prossimo pilota della Ferrari) e il pilota inglese della McLaren Lando Norris.