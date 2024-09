Il deputato Luigi Marattin è uscito da Italia Viva

Lunedì il deputato Luigi Marattin ha annunciato che lascerà Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi nel 2019 in cui lo aveva seguito insieme ad altri membri del Partito Democratico. Marattin ha detto di non condividere la scelta del partito di aderire al cosiddetto “campo largo”, l’espressione con cui è stata definita la collaborazione tra i diversi partiti di centrosinistra, come quella tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Marattin si iscriverà al gruppo misto della Camera. Otre a lui usciranno dal partito anche quattro dirigenti locali.

