L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nel fioretto femminile a squadre alle Paralimpiadi di Parigi

La squadra italiana di fioretto femminile composta da Bebe (Beatrice) Vio Grandis, Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino ha vinto la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi. È la terza volta che la squadra italiana arriva sul podio dopo Rio 2016, in cui aveva sempre vinto il bronzo, e Tokyo 2020, dove invece aveva vinto la medaglia d’argento. La squadra italiana aveva battuto gli Stati Uniti ai quarti di finale, per poi perdere contro la Cina in semifinale: la finale per la medaglia di bronzo è stata contro la squadra di Hong Kong.

Mercoledì Vio aveva vinto la medaglia di bronzo anche nel fioretto individuale, nella categoria B, contro l’atleta sudcoreana Eun Hye Cho, mentre Matteo Betti aveva vinto la medaglia d’argento nel fioretto maschile. Le gare di scherma in carrozzina erano iniziate martedì con i tornei singolari di sciabola, dove l’Italia ha vinto un bronzo con Edoardo Giordan. Al momento è in finale per il bronzo anche la squadra di fioretto maschile, contro la Francia.