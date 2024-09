Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Aragona

Il pilota spagnolo Marc Marquez (Team Ducati Gresini) ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Aragona, che si è corso sul circuito della Ciudad del Motor di Alacaniz, in Spagna. Marquez è arrivato davanti a Jorge Martin della Pramac Racing e a Pedro Acosta della KTM. Il pilota della Ducati Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica e primo nella classifica generale, è caduto a sei giri dalla fine in uno scontro con Alex Marquez, mentre i due si stavano contendendo il terzo posto.