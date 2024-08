Gran parte delle prime pagine di oggi danno ampio spazio a questioni di guerra: alcuni – come il Corriere e La Stampa – dedicano l’apertura al successo degli attacchi in Russia da parte dell’Ucraina; altri – come per esempio Domani, Avvenire e Il Manifesto – aprono invece con i complicati negoziati per una tregua a Gaza, che iniziano oggi. È molto presente anche una questione italiana, con cui apre Repubblica, cioè la discussione tra i partiti italiani sui cosiddetti ius soli e ius scholae.