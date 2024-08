Il dibattito televisivo fra i candidati alla vicepresidenza statunitense J.D. Vance e Tim Walz si terrà il 1° ottobre

I candidati alla vicepresidenza statunitense J.D. Vance, del Partito Repubblicano, e Tim Walz, del Partito Democratico, si sono accordati per fare un dibattito televisivo il 1° ottobre sulla rete televisiva CBS News. Si terrà tre settimane dopo quello fra i due candidati alla presidenza Kamala Harris e Donald Trump, fissato per il 10 settembre sulla rete televisiva ABC.

Entrambi i candidati alla vicepresidenza hanno commentato la notizia sui loro profili social. Walz ha scritto «Ci vediamo l’1 ottobre, JD».

Vance ha detto di aver acconsentito non solo al dibattito del 1° ottobre, ma anche a un altro che sarebbe programmato per il 18 settembre su CNN, ma del quale Walz e la campagna elettorale di Harris non hanno mai parlato.

Qualche settimana fa anche Donald Trump aveva fatto una cosa simile, dicendo di aver accettato di avere un dibattito con Harris su Fox News, una rete tv di destra e notoriamente filotrumpiana, cosa che Harris aveva poi smentito. La scorsa settimana Trump ha chiesto di organizzare altri due dibattiti con Harris, che ha detto che la questione potrà essere discussa solo dopo che Trump «si sarà presentato» al dibattito su ABC.

