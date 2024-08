La multinazionale statunitense di dolciumi Mars comprerà Kellanova, l’azienda delle Pringles, per quasi 36 miliardi di dollari

Mercoledì la multinazionale statunitense di dolciumi Mars ha annunciato che acquisirà per quasi 36 miliardi di dollari Kellanova, la multinazionale statunitense che produce snack molto noti e apprezzati come le patatine Pringles, i salatini Cheez-it e le merendine Pop-Tarts, molto diffuse negli Stati Uniti. È una delle più grandi acquisizioni nell’industria del cibo confezionato, maggiore anche di quella con cui nel 2008 Mars acquistò la Wrigley (che produce gomme da masticare) per 23 miliardi di dollari.

L’acquisizione, nei fatti, comporterà che una serie di articoli estremamente diffusi sarà ora prodotta da un’unica azienda: Mars è già l’azienda produttrice tra le altre cose di M&M’s, Snickers, Twix e Mars, oltre che di una serie di diffusi cibi per animali come Royal Canin, Whiskas e Sheba. Oltre alle Pringles, ai Cheez-it e alle Pop-Tarts, Kellanova produce anche una serie di articoli per la colazione a base di cereali, tra cui i noti cereali Kellogg’s (che nel Nord America sono distribuiti invece dall’azienda WK Kellogg, da cui Kellanova si è divisa lo scorso ottobre).