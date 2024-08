Una donna e una ragazzina sono state accoltellate a Leicester Square, in centro a Londra

Un uomo è stato arrestato a Londra per aver accoltellato una donna di 34 anni e una ragazzina di 11, che sono state portate in ospedale: le loro condizioni non sono note. L’attacco è avvenuto a Leicester Square, una zona molto frequentata dai turisti nel centro della capitale del Regno Unito. L’uomo è stato arrestato anche grazie all’intervento di alcuni dipendenti dei negozi della piazza, che lo hanno bloccato in attesa dell’arrivo della polizia.