C’è stato un forte terremoto nel sud del Giappone

Giovedì pomeriggio, poco prima delle 10 di mattina in Italia, c’è stata una forte scossa di terremoto al largo della costa di Nichinan, nella parte orientale dell’isola di Kyushu, nel sud del Giappone. In base alle stime preliminari dell’agenzia meteorologica giapponese il terremoto è stato di magnitudo 7.1, e il suo ipocentro è stato a una profondità di 30 chilometri. Al momento non sono stati segnalati danni o feriti, ma è stata diramata un’allerta tsunami sia lungo le coste meridionali e orientali dell’isola di Kyushu, sia lungo quelle dell’isola di Shikoku, più a nord.

In Giappone esistono tre tipi di allerta tsunami, diramate in tutti i casi dall’Agenzia meteorologica giapponese: quella di livello inferiore viene diffusa in vista di onde fino a un metro, in grado di rovesciare piccole imbarcazioni, quella di livello medio per onde fino a tre metri e l’ultima, quella più grave, per onde superiori a tre metri: l’allerta diffusa giovedì è del primo livello, il più basso, e serve a invitare le persone ad allontanarsi dalle zone costiere.

Anche l’Istituto Geologico degli Stati Uniti (USGS) ha rilevato il terremoto con magnitudo 7.1, a 20 chilometri a nord-est di Nichinan, con ipocentro a 25 chilometri di profondità. Poco prima c’era stata un’altra scossa di magnitudo 6.9 al largo di Miyazaki, poco più a nord di Nichinan.