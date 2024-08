In Florida più di 240mila persone sono rimaste senza corrente elettrica in seguito all’arrivo dell’uragano Debby

Lunedì in Florida, negli Stati Uniti, più di 240mila persone sono rimaste senza corrente elettrica a causa dell’uragano Debby, il primo a raggiungere lo stato durante la stagione degli uragani (che va da giugno a fine novembre) di quest’anno. L’uragano ha toccato la terraferma lunedì mattina, con venti fino a 130 chilometri orari, e dovrebbe poi passare in Georgia e in South Carolina. Il National Weather Service, l’agenzia governativa che si occupa delle previsioni meteorologiche, ha detto che c’è il rischio di alluvioni e inondazioni nella parte meridionale della Florida.

Il governatore dello stato, il Repubblicano Ron DeSantis, ha dichiarato lo stato d’emergenza per 61 delle 67 contee della Florida. Le autorità di Savannah in Georgia, più a nord, hanno avvisato che sull’area potrebbe piovere in quattro giorni quanto in media in un mese nella stagione degli uragani, a seconda di quanto l’uragano Debby ci metterà a passare sulla zona costiera dello stato (potrebbe volerci fino a venerdì).

