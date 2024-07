Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: alcuni seguono quelle dagli Stati Uniti, con la campagna elettorale per le elezioni presidenziali, il primo comizio da candidata della vicepresidente Harris e le dimissioni della direttrice del Secret Service dopo l’attentato di una decina di giorni fa all’ex presidente Trump, altri si occupano del crollo di un ballatoio in una delle Vele a Scampia in cui sono morte due persone. Altri ancora aprono sull’aggressione di un giornalista della Stampa da parte di militanti di CasaPound a Torino e sulle polemiche per le dichiarazioni del presidente del Senato La Russa sulla vicenda, Repubblica titola su presunte preoccupazioni della Commissione europea sullo stato di diritto in Italia per alcune norme approvate dal governo Meloni, il Messaggero segue il rinnovo del contratto per i dipendenti statali, e il Giornale si occupa della chiusura dell’indagine sulla strage di persone migranti a Cutro.