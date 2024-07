Quattro giovani sono morti in un incidente stradale in provincia di Avellino

Nella notte tra sabato e domenica quattro giovani tra i 19 e i 21 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Le quattro vittime erano a bordo di una Mercedes finita fuori strada dopo essersi scontrata con una Fiat Panda che viaggiava nel senso di marcia opposto. Dopo alcuni metri fuori controllo l’auto è finita contro un muro a grande velocità: i quattro giovani a bordo sono morti a causa dei traumi e delle ferite riportate nell’impatto. Due delle vittime erano di Frigento, le altre due di Grottaminarda e Calore di Mirabella, in provincia di Avellino. I due giovani a bordo dell’altra auto coinvolta nell’incidente hanno riportato lievi ferite.