Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz è in finale a Wimbledon, dopo aver battuto in semifinale Daniil Medvedev

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto il russo Daniil Medvedev nella semifinale del torneo di Wimbledon, uno dei quattro più importanti del tennis, e si è così qualificato per la finale, in programma domenica contro il vincente della partita tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. È la seconda finale consecutiva a Wimbledon per Alcaraz, che l’anno scorso vinse per la prima volta il torneo battendo in finale proprio Djokovic.