Il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, che si è svolto domenica pomeriggio sul circuito di Silverstone. Hamilton ha preceduto Max Verstappen della Red Bull, secondo, e Lando Norris della McLaren, che è arrivato terzo. È stata una gara difficile per i piloti della Ferrari: Carlos Sainz è arrivato quinto, dietro a Oscar Piastri (McLaren), mentre Charles Leclerc ha terminato la gara al 14° posto.

Per Lewis Hamilton è la nona vittoria nel Gran Premio di Silverstone e la prima in un Gran Premio di Formula 1 dal GP dell’Arabia Saudita del 5 dicembre 2021. Le sue vittorie in carriera sono ora 104. Max Verstappen rimarrà in testa alla classifica del Mondiale piloti anche dopo questa gara.