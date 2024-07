Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP, che si è svolto domenica sul circuito del Sachsenring. Il pilota italiano della Ducati Lenovo ha preceduto al traguardo Álex Márquez e suo fratello Marc Márquez, che era partito tredicesimo (entrambi competono per la squadra Ducati Gresini). Il compagno di squadra di Bagnaia e leader del Motomondiale, Jorge Martín, verso la fine della gara era primo in classifica ma è caduto alla prima curva del penultimo giro, probabilmente proprio per la pressione di Bagnaia, subito dietro: con questa vittoria il pilota italiano ha superato Martín anche nella classifica generale ed è diventato leader del Motomondiale.