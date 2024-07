La tennista bielorussa Aryna Sabalenka si è ritirata dal torneo di Wimbledon, di cui era una delle favorite

La tennista 26enne bielorussa Aryna Sabalenka si è ritirata da Wimbledon, il più importante e prestigioso torneo di tennis al mondo, che è iniziato oggi; Sabalenka è la numero tre del ranking mondiale e avrebbe dovuto esordire nel pomeriggio contro la statunitense Emina Bektas, ma poche ore prima della partita ha annunciato sui social network che si sarebbe ritirata dal torneo a causa di un problema fisico: «Sfortunatamente la mia spalla non collabora», ha scritto.

Sabalenka era considerata una delle tenniste favorite per la vittoria finale, se non la favorita assoluta, perché è una delle migliori al mondo e perché l’erba è una superficie su cui giocano meglio tenniste con le sue caratteristiche, che colpiscono la palla molto forte e hanno un servizio molto potente. In carriera Sabalenka ha vinto due volte gli Australian Open, che insieme a Wimbledon è uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. A Wimbledon il suo miglior risultato sono le semifinali raggiunte nel 2021 e nel 2023.

Nemmeno le due giocatrici che sono davanti a lei nella classifica della WTA, Iga Swiatek e Coco Gauff, hanno mai vinto Wimbledon, che soprattutto nel tabellone femminile è lo Slam in cui negli ultimi anni ci sono stati i risultati più sorprendenti.

