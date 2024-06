Le partite di domenica agli Europei di calcio

Domenica si gioca la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei maschili di calcio, quella decisiva per sapere quali squadre si qualificheranno agli ottavi di finale e quali saranno eliminate. Per ora Germania, Spagna e Portogallo sono le uniche già sicure di andare agli ottavi, mentre la Polonia è la sola già eliminata. Ricordiamo che agli ottavi si qualificano le prime due squadre di ogni gruppo, e le quattro migliori terze classificate. Domenica giocheranno le quattro squadre del Gruppo A: le partite, entrambe alle 21, saranno Svizzera-Germania e Scozia-Ungheria.

ore 21

Svizzera-Germania (Rai 1, Sky e Now)

Scozia-Ungheria (Sky e Now)

La Svizzera al momento è seconda nel gruppo a 4 punti, ma non ha ancora la certezza del passaggio agli ottavi; la Scozia ha un solo punto e l’Ungheria zero ma possono ancora qualificarsi, a seconda di come andranno le cose domenica. La Svizzera si qualificherà agli ottavi se non perderà contro la Germania o se la Scozia non batterà l’Ungheria. Nel caso in cui la Svizzera dovesse perdere e la Scozia vincere, andrebbero a pari punti: in quel caso per sapere chi si qualificherà per seconda si dovrà tenere conto della differenza reti, dei gol totali segnati, delle sanzioni disciplinari ricevute e della classifica delle qualificazioni agli Europei. Se la Scozia perderà verrà eliminata, mentre l’Ungheria pur vincendo non potrà qualificarsi per seconda ma dovrà sperare di essere tra le migliori terze.

Gruppo A

Germania 6

Svizzera 4

Scozia 1

Ungheria 0

Gruppo B

Spagna 6

Italia 3

Albania 1

Croazia 1

Gruppo C

Inghilterra 4

Slovenia 2

Danimarca 2

Serbia 1

Gruppo D

Olanda 4

Francia 4

Austria 3

Polonia 0

Gruppo E

Belgio 3

Romania 3

Slovacchia 3

Ucraina 3

Gruppo F

Portogallo 6

Turchia 3

Repubblica Ceca 1

Georgia 1

