Il Canada ha dichiarato le Guardie rivoluzionarie iraniane un gruppo terroristico

Il governo canadese ha classificato come gruppo terroristico le Guardie rivoluzionarie iraniane, la forza militare più potente dell’Iran, molto attiva al di fuori dei confini nazionali e responsabile di numerosi attentati.

Da tempo c’erano forti pressioni sul governo canadese perché prendesse questa decisione; in particolare da parte degli esuli iraniani e delle famiglie delle persone canadesi morte nel volo dell’Ukraine International Airlines, abbattuto per errore l’8 gennaio del 2020 dalle Guardie rivoluzionarie Iraniane. Il volo era partito dalla capitale iraniana Teheran ed era diretto a Kiev, quella ucraina: aveva a bordo 175 passeggeri, tra cui 55 cittadini canadesi e 30 che risiedevano permanentemente in Canada.

La classificazione delle Guardie rivoluzionarie Iraniane come gruppo terroristico impedisce ai membri di entrare in Canada e ai canadesi di avere rapporti commerciali con i singoli membri o con il gruppo in generale. Inoltre tutti i beni detenuti dalle Guardie o dai propri membri in Canada possono essere sequestrati.

