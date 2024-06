Il partito della nuova presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha ottenuto la maggioranza dei due terzi alla Camera, ma non al Senato

Morena, il partito di centrosinistra della nuova presidente del Messico Claudia Sheinbaum, ha ottenuto la maggioranza dei due terzi alla Camera, ma non al Senato. Il presidente del partito, Mario Delgado, ha detto che alle elezioni di domenica scorsa nel paese la coalizione che include Morena, il Partito Verde Ecologista del Messico e il Partito del Lavoro ha ottenuto 372 dei 500 seggi assegnati alla Camera, 38 in più rispetto ai 334 necessari per ottenere la maggioranza qualificata dei due terzi. Al Senato invece ne ha ottenuti 83, due in meno rispetto ai due terzi dei 128 da assegnare.

Se la coalizione avesse ottenuto i due terzi della maggioranza in entrambe le camere, avrebbe potuto apportare da sola modifiche alla Costituzione. A ogni modo, secondo Delgado, con la maggioranza qualificata alla Camera dei deputati e la maggioranza al Senato il suo partito potrà «proseguire la trasformazione» del Messico e «continuare a costruire un paese con benessere e prosperità condivise»: tra le potenziali riforme costituzionali promosse da Morena ci sono la cancellazione degli enti regolatori indipendenti dell’energia, un rafforzamento del potere del governo e una riforma del potere giudiziario che prevede l’elezione diretta dei giudici della Corte suprema messicana.

Con oltre il 96 per cento delle schede scrutinate Sheinbaum ha ottenuto il 59,35 per cento di voti, contro il 27,9 per cento di Xóchitl Gálvez, la candidata espressa dalla coalizione di partiti di centro e centrodestra. L’Istituto nazionale elettorale (INE) ha già fatto sapere che conteggerà di nuovo il 60 per cento delle schede, soddisfacendo in parte una richiesta di Gálvez, per cui comunque sarebbe praticamente impossibile colmare il distacco di oltre 30 punti da Sheinbaum: secondo i dati dell’INE, al momento la sua coalizione ha ottenuto 16,2 milioni di voti contro gli oltre 21,7 milioni ottenuti dalla coalizione che sostiene la nuova presidente.

