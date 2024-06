In provincia di Pisa due uomini sono morti in un incidente in deltaplano

Domenica mattina a San Miniato, in provincia di Pisa, due uomini sono morti dopo che il deltaplano su cui si trovavano si è schiantato al suolo in fase di atterraggio. I due, che avevano 40 e 50 anni, si trovavano presso il campo di volo Tuscany Flight, di cui il pilota era un membro. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due corpi dal deltaplano.

Le dinamiche dell’incidente non sono chiare: la persona che stava guidando il deltaplano era considerata molto esperta, e quindi, riporta ANSA, al momento gli investigatori ritengono che la spiegazione più probabile sia un guasto improvviso che avrebbe reso ingovernabile il velivolo.