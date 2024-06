La visita della presidente del Consiglio Meloni in Albania e la conferenza stampa con il primo ministro albanese Rama in uno dei luoghi in cui è in costruzione un centro per accogliere temporaneamente i migranti arrivati in Italia sono la notizia di apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, che raccontano anche il confronto fra Meloni e il deputato di +Europa Riccardo Magi che contestava il mancato rispetto dei diritti umani dei migranti e l’iniziativa preelettorale di Meloni. Repubblica titola invece sulle interferenze russe sul voto per le elezioni europee, il Sole 24 Ore si occupa dei dati sull’evasione fiscale in Italia per le varie categorie, e Libero critica l’esposizione di una bandiera palestinese sulla facciata del duomo di Milano.