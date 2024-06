Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli

La squadra di calcio del Napoli ha annunciato l’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore. Conte è uno degli allenatori italiani più vincenti degli ultimi anni, e da molti giorni sui giornali sportivi si diceva con insistenza di un suo possibile ingaggio da parte del Napoli. In carriera Conte ha vinto tra le altre cose quattro campionati di Serie A (tre con la Juventus e uno con l’Inter) e un campionato inglese (con il Chelsea). La sua ultima esperienza da allenatore era stata in Inghilterra con il Tottenham, tra il 2021 e il 2023. Per il Napoli aver scelto un allenatore del valore di Conte è molto importante per riprendersi da un’ultima stagione molto deludente, conclusa al decimo posto dopo aver vinto lo Scudetto l’anno prima, e in cui sono stati cambiati tre allenatori.