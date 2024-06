Sette cose che abbiamo comprato a maggio

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Una pentola a pressione

Un redattore del Post era curioso perché sua mamma e sua suocera ne hanno sempre elogiato alcuni vantaggi, come la riduzione dei tempi di cottura e il fatto che sia difficile sbagliare una ricetta, e ne ha comprata una. Dice che è stata all’altezza delle aspettative e in generale una «bella scoperta» perché, dopo un po’ di pratica e stando attenti al dosaggio dell’acqua, «le ricette sono riuscite bene, con un po’ di attenzione a seguire le istruzioni». Ha comprato questa di Lagostina su Amazon a 60 euro.

Un set di cubi di Rubik

Pare che alle scuole elementari i cubi di Rubik stiano vivendo un periodo di grande successo: per il suo ottavo compleanno, la figlia di un redattore del Post ha chiesto e ricevuto questo kit di cinque cubi a 27 euro che comprende il cubo tradizionale, un 2×2, un 4×4, una piramide e un “Megaminx” (che non ha 6 ma 12 facce), particolarmente complicato. Dice che «girano bene» e vengono venduti assieme ad alcune istruzioni (in inglese) con gli algoritmi per risolverli, che però non sono sempre immediate e quindi spesso è meglio usare i tutorial su YouTube (che non mancano). Per conservarli e trasportarli ha anche aggiunto questa borsa a tracolla, venduta a parte a 26 euro.

Un carrello per portare lo zaino di scuola

Dopo la rottura del carrello integrato allo zaino di sua figlia, il redattore di prima ha comprato questo carrello “universale” su Amazon a circa 23 euro che, dice, «fa il suo lavoro e si adatta bene al nostro modello di zaino». Unico appunto: «il manico può essere un po’ corto per un adulto alto, ma va bene per ragazzi e ragazze di altezza media».

Delle etichette per barattoli

Una persona del Post ha comprato delle etichette per barattoli sulle quali si può scrivere, cancellare e riscrivere perché vengono vendute assieme a un pennarello bianco cancellabile, oltre a un pennarello indelebile oro. Così, spiega, «saprò finalmente quale sugo sto scongelando». In una confezione ce ne sono 150 e costano 10 euro.

Una macchina per fare le crêpe

Un redattore ha comprato questa macchina per fare le crêpe per «assecondare ulteriormente la mia pigrizia in cucina». Dice che è «un ottimo rimedio» per chi ha pochissimo tempo a disposizione e che è rimasto sorpreso dalla sua praticità. Segnala che all’inizio la pastella per crêpe si attacca un po’: «serve dimestichezza ma poi è molto semplice da usare». L’ha comprata su Amazon a 30 euro.

Uno zaino con tasca laterale

È uno zaino della nota marca Piquadro abbastanza costoso (circa 273 euro), ma la persona del Post che lo ha preso lo trova molto funzionale per diversi motivi. La ragione principale è che ha una taschina laterale verticale che consente a chi può usare un solo braccio (il destro) di sfilare velocemente l’abbonamento ai mezzi pubblici o altre piccole cose: «basta togliere una spallina». Apprezza poi il fatto che abbia una base bella larga, dove può inserire il contenitore del pranzo e una tasca porta pc imbottita. Il contro, dice, è che non ha uno spazio esterno laterale per portare ombrello o borraccia, «ma c’è da dire che la borraccia ci sta comunque dentro bene sul fianco».

Dei barattoli ermetici di vetro

Un redattore del Post ha comprato due barattoli ermetici di vetro della marca Alessi per cereali, caffè o altre cose che trova scomodo lasciare nelle confezioni di acquisto una volta aperte. Hanno un omino simpatico attaccato al coperchio, di cui «bisogna tener conto, specialmente quando si usa il barattolo più piccolo, perché se è colmo lui finisce sommerso e si fa un po’ fatica a chiuderlo». Costano 23 euro e si trovano su Amazon.

