C’è stato un grosso incidente al casello di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno: sembra ci siano almeno 3 morti

Domenica intorno alle 13 c’è stato un grosso incidente al casello autostradale di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, in Toscana. Secondo le stime riportate dai giornali ci sono almeno tre morti e diversi feriti gravi.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Il Corriere Fiorentino scrive che una macchina sarebbe arrivata a grande velocità al casello e avrebbe tamponato altre due auto in coda, che si sarebbero ribaltate. Per Repubblica la persona che guidava l’auto che ha tamponato le altre, una turista tedesca, avrebbe perso il controllo dell’auto per via di un malore. Al momento nessuna autorità ha diffuso una stima dei morti e feriti o una prima ricostruzione dei fatti.

L’autostrada A12 è stata chiusa tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano.