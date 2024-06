La Corea del Sud dice di avere ricevuto altri palloni aerostatici pieni di rifiuti dalla Corea del Nord

Per la seconda volta in pochi giorni la Corea del Sud ha detto di aver ricevuto dalla Corea del Nord dei palloni aerostatici pieni di spazzatura. Non è chiaro quanti palloni siano atterrati in Corea del Sud: l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha detto che la sera di sabato sono stati trovati circa 90 palloni che contenevano carta, plastica e mozziconi di sigaretta a Seul, la capitale della Corea del Sud, e nella vicina provincia di Gyeonggi. Yonhap ha detto di aver ricevuto queste informazioni da fonti militari rimaste anonime.

Il governo della città di Seul ha inviato ai suoi cittadini degli SMS in cui veniva detto che oggetti non identificati provenienti probabilmente dalla Corea del Nord erano stati rilevati nell’area, e che se ne stava occupando l’esercito. L’esercito a sua volta ha consigliato di non toccare questi oggetti, ma di segnalarli a loro o alla polizia.

Fra martedì e mercoledì erano atterrati in Corea del Sud circa 260 palloni pieni di rifiuti ed escrementi. Il vice ministro della difesa nordcoreano, Kim Kang Il, aveva detto che l’iniziativa era una risposta ai palloncini che vengono inviati regolarmente dal territorio della Corea del Sud verso quella del Nord dagli attivisti sudcoreani per i diritti umani, che li riempiono di volantini critici nei confronti del regime di Kim Jong Un.

