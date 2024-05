Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: molti si occupano della cerimonia alla Camera in occasione del centesimo anniversario dell’ultimo discorso parlamentare di Giacomo Matteotti prima di essere rapito e ucciso dai fascisti, altri aprono sulla discussione sull’utilizzo delle armi fornite dai paesi occidentali all’Ucraina per colpire obiettivi in territorio russo, che secondo giornali americani sarebbe stato autorizzato ieri dal presidente degli Stati Uniti Biden, e sulle minacce di reazioni russe. Il Corriere della Sera titola sulla sentenza dell’ex presidente degli Stati Uniti Trump, riconosciuto colpevole di tutte le accuse nella vicenda dei pagamenti illeciti a Stormy Daniels, qualche giornale commenta i dati ISTAT sull’occupazione ad aprile e quelli contenuti in un rapporto di Save the Children sugli adolescenti, e altri seguono la campagna elettorale per le prossime elezioni europee.