Celebripost

Tra gli attori e le attrici fotografati nei giorni scorsi vale la pena menzionare Daisy Ridley alla prima di Young Woman and the Sea, Jada Pinkett Smith e Will Smith a quella di Bad Boys: Ride or Die e parte del cast delle serie The Acolyte e Feud: Capote Vs. The Swans, per finire con Lily Tomlin, Jane Fonda e Ashton Kutcher e famiglia in posa con la giocatrice di basket Caitlin Clark. La visita di stato del presidente francese Emmanuel Macron in Germania è stata poi l’occasione per fotografare un po’ di persone, oltre a lui: l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, l’attuale cancelliere Olaf Scholz, la first lady francese Brigitte Macron e la moglie del presidente tedesco Elke Buedenbender. E ancora Angelina Jolie, Joe Jonas e Charles Leclerc.