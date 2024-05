Un aereo Ryanair partito da Bologna ha fatto un atterraggio di emergenza in Lussemburgo per un incendio a bordo

Venerdì mattina un aereo Ryanair diretto da Bologna a Bruxelles ha fatto un atterraggio di emergenza in Lussemburgo a causa di un incendio nella cucina dell’aereo: non ci sono feriti. L’atterraggio di emergenza è stato deciso dal pilota mentre il personale di volo cercava di spegnere l’incendio: sulla pista sono intervenuti immediatamente i servizi di emergenza e i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio ed evacuato l’aereo.

L’aereo era partito attorno alle 10, ed è atterrato dopo circa un’ora e mezza. Una passeggera contattata dall’agenzia ANSA ha detto che in cabina c’era fumo e un odore acre. La compagnia aerea ha messo a disposizione quattro pullman per portare i passeggeri rimasti a terra dal Lussemburgo a Bruxelles, in Belgio.