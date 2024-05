Il disegno di legge di riforma costituzionale sulla giustizia approvato ieri dal Consiglio dei ministri è la notizia principale sulla quale aprono tutti i giornali di oggi: il provvedimento prevede la separazione delle carriere fra magistratura requirente e giudicante, modifiche alla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura e alla selezione dei suoi membri, e l’istituzione di un organismo separato per i provvedimenti disciplinari. Nei titoli quasi tutti sottolineano l’opposizione alla riforma della magistratura, che minaccia uno sciopero per contrastarla. Avvenire apre invece sulle guerre in corso nella Striscia di Gaza e in Ucraina, mentre i giornali sportivi si dividono fra la sconfitta della Fiorentina nella finale della Conference League di calcio e le notizie sul mercato degli allenatori per la prossima Serie A.