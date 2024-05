Una persona è morta all’aeroporto di Amsterdam, nei Paesi Bassi, dopo essere finita dentro il motore di un aereo

Una persona è morta all’aeroporto Schipol di Amsterdam, nei Paesi Bassi, dopo essere finita dentro il motore di un aereo della compagnia KLM in partenza per Billund, in Danimarca. Non sono state diffuse informazioni dettagliate sulla persona morta. Anche le cause della morte non sono ancora state chiarite: un portavoce della polizia militare dei Paesi Bassi ha detto a Reuters che al momento è ancora troppo presto per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un possibile suicidio. L’aereo doveva decollare alle 14.25, e al momento non è ancora partito.

KLM ha fatto sapere che si sta occupando dei passeggeri e dei suoi dipendenti che hanno assistito alla morte della persona in questione.

Morti del genere sono piuttosto rare. Il sito di news nederlandese NRC ricorda che nel 2022 un dipendente dell’aeroporto di Montgomery, negli Stati Uniti, morì dopo essere finito nel motore di un aereo sulla pista di atterraggio. In quel caso si scoprì che il personale della compagnia aerea coinvolta non aveva rispettato alcune norme di sicurezza sui comportamenti da tenere intorno all’aereo.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.