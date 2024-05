Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: la discussione fra i paesi che hanno fornito armi all’Ucraina sul loro possibile utilizzo per colpire obiettivi in territorio russo, l’andamento delle operazioni militari israeliane a Rafah, nella Striscia di Gaza, e il riconoscimento della Palestina da parte di Irlanda, Norvegia e Spagna. E anche le scuse di Papa Francesco per le parole usate in un’assemblea di vescovi sulla presenza di omosessuali nei seminari, l’inaugurazione di un centro sportivo a Caivano, vicino a Napoli, durante la quale la presidente del Consiglio Meloni ha rinfacciato al presidente della regione Campania De Luca di averla in passato definita “stronza”, e la campagna elettorale per le prossime elezioni europee.