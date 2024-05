Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sul bombardamento israeliano su Rafah, nella Striscia di Gaza, che ha provocato l’incendio di un accampamento in cui sono morti almeno 45 civili e sulle reazioni internazionali a questo attacco, altri si occupano della frase che avrebbe pronunciato Papa Francesco durante un incontro informale con i vescovi italiani sulla possibile ammissione di uomini gay nei seminari, dicendo “c’è troppa frociaggine”, altri aprono sulla guerra in Ucraina e sulle discussioni sull’utilizzo delle armi fornite dai paesi occidentali all’Ucraina per colpire obiettivi in territorio russo, altri ancora seguono la campagna elettorale per le prossime elezioni europee.